Servitù militari, la protesta dell’Isola: “Abbiamo il dovere di combattere l’ennesimo sopruso dello Stato”

Torna al centro del dibattito politico la questione delle servitù militari: oggi lo scontro è tra la Regione e il Parlamento, dove è in discussione la proposta della deputata Paola Maria Chiesa per la riforma del Codice dell’Ordinamento militare che rafforza il ruolo dello Stato limitando, invece, quello della Regione sulla gestione dei poligoni e delle aree militari.

Il tema è stato sollevato venerdì dal Comipa, il comitato misto paritetico per le servitù militari della Sardegna che qualche giorno fa ha chiesto un incontro urgente con il Consiglio regionale: “Se la proposta di legge venisse approvata – avvisano dal comitato – annullerebbe la possibilità per la Regione di vigilare e disciplinare la materia ambientale all’interno dei poligoni e delle aree asservite ai militari. Non potrà che conseguirne l’estromissione della Regione dalle decisioni relative ai territori a partire dal tema della salute e dell’ambiente”. Il Ddl, inoltre, “prevede che i siti militari e le aree addestrative permanenti siano assimilati ai siti industriali dismessi: è una prospettiva che desta notevoli preoccupazioni e che pare destinare all’oblio e allo sfregio definitivo intere porzioni dei circa trentamila ettari di territorio sardo attualmente in uso alla Difesa”.

Gian Piero Scanu, ex deputato Pd: “Tutti noi abbiamo il dovere di combattere contro questo ennesimo sopruso. Altrimenti saremmo solo un popolo vinto o servo“

Chiarissima anche l’opinione di Gian Piero Scanu, ex parlamentare del Pd ed ex presidente della Commissione d’inchiesta sull’uso dell’uranio impoverito nei poligoni militari: “Basterebbe osservare l’attuale contesto geopolitico internazionale per capire che la proposta della deputata di Fratelli d’Italia è un grimaldello funzionale agli Stati Maggiori delle Forze armate e dello stesso governo di destra” (LEGGI L’INTERVISTA DI VITO FIORI)

Alessandra Todde: “Non possiamo accettare un disegno politico che accentra poteri decisionali a discapito dei territori”

Decisa anche la posizione della Giunta regionale: “Denunciamo con forza l’ennesimo tentativo di colpire la Sardegna attraverso un provvedimento che rischia di ridimensionare in modo significativo le competenze regionali in materia ambientale, soprattutto nei territori interessati da servitù militari” ha affermato oggi Alessandra Todde. “Qualsiasi iniziativa legislativa che punti a depotenziare le competenze regionali non può essere accettata. La proposta in discussione rappresenta un tentativo di aggirare i nostri strumenti di pianificazione e di ridurre la capacità della Regione di esercitare le proprie prerogative costituzionali. Non possiamo accettare un disegno politico che accentra poteri decisionali a discapito dei territori, riducendo il ruolo delle Regioni nella gestione e nel controllo del proprio territorio”.

Silvio Lai (Pd): “Su salute e ambiente non possono esistere zone grigie”

“Non si tratta di un’iniziativa estemporanea: è evidente che per scrivere questi contenuti esiste un’elaborazione maturata in ambiti tecnici, e questo la rende ancora più rilevante e insidiosa – commenta Silvio Lai, deputato e segretario regionale del Pd in Sardegna – Siamo inoltre di fronte a una tendenza che va fermata. Negli ultimi anni si è già costruito un sistema in cui lo Stato decide su energia, infrastrutture e aree militari, con un ruolo della Regione ridotto o spesso superabile. Il punto non è mettere in discussione la difesa nazionale o gli obiettivi energetici del Paese. Il punto è come si decidono queste scelte e con quali garanzie per i territori. Non è accettabile che il ruolo della Regione sia ridotto a un passaggio formale. Per questo chiediamo al Governo di chiarire la propria posizione e di escludere ogni intervento che riduca ancora le prerogative regionali: su salute e ambiente non possono esistere zone grigie”.

Antonello Peru (Sardegna 20venti): “Scelta politica che rischia di comprimere l’autonomia della Sardegna”

La protesta contro la modifica del Codice dell’ordinamento militare è condivisa anche dalla minoranza in Consiglio regionale: “Esprimiamo una netta e determinata opposizione alle recenti iniziative del Governo in materia di servitù militari, che ancora una volta intervengono sulla Sardegna senza un reale coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali – commenta Antonello Peru, capogruppo di Sardegna 20venti – La difesa nazionale non può tradursi in un carico sproporzionato sempre sugli stessi territori, né in decisioni calate dall’alto che ignorano ambiente, sviluppo e qualità della vita delle comunità. Serve equilibrio. Serve rispetto istituzionale. Serve una visione capace di tenere insieme sicurezza, tutela del territorio e prospettive di sviluppo. La Sardegna non è una terra di servizio, ma una comunità che merita rispetto, ascolto e piena valorizzazione della propria autonomia.