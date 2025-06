Sequestrarono tre giovani a Milano, arrestati tre uomini di Galtellì

Avevano sequestrato tre giovani ed avevano chiesto un riscatto per la loro liberazione. Sono stati arrestati ad Alghero, tre uomini originari di Galtellì condannati in via definitiva per sequestro di persona a scopo di estorsione. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano. In manette sono finiti il 32enne Davide Manca, il 34enne Marco Manca e Dario Solinas, 32 anni.

I fatti risalgono al 20 aprile 2023, quando a Milano i tre erano stati arrestati per aver sequestrato tre giovani, figli maggiorenni di una coppia residente a Nerviano. Secondo le indagini, i sequestratori avevano attirato le vittime in un appartamento preso in affitto in via Magolfa, dove le avevano legate con del nastro adesivo, picchiate e segregate.

Durante la prigionia, gli aggressori avevano contattato telefonicamente il padre dei ragazzi, minacciandolo e intimandogli di pagare un riscatto di 120.000 euro in criptovalute, facendo leva sul timore per l’incolumità dei figli.

Le indagini avviate tempestivamente dai Carabinieri avevano permesso di localizzare l’appartamento e liberare i tre giovani, che avevano riportato lesioni per le violenze subite.

Dopo una lunga attività di monitoraggio per evitare che i tre si sottraessero alla giustizia, i militari li hanno rintracciati ad Alghero e condotti nel carcere di Sassari, dove sconteranno una pena definitiva di 9 anni e 1 giorno di reclusione.