“Sempre aperti a donare” fa tappa a Cagliari: offerti 200 pasti caldi a settimana

La quarta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Cagliari e provincia dove McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Sardegna donano insieme, oltre che un pasto, anche un momento di conforto e convivialità a chi è più fragile. In città sono 200 i pasti caldi donati a settimana attraverso un ente partner territoriale convenzionato. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

Il ristorante McDonald’s di Cagliari in via S. Simone (Centro Commerciale Santa Gilla), di Sestu sulla ex ss 131 e di Quartucciu in via delle Serre, Centro Commerciale Le Vele, sono coinvolte da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Quartu, alla Caritas Parrocchiale San Sebastiano M. di Elmas e all’Opera Speciale Mensa del Viandante di Quartu.

Le donazioni a Cagliari e provincia fanno parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica frutto della collaborazione tra McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che, con il prezioso contributo di Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e centinaia di enti solidali locali, anche per il 2024, vuole contribuire a dare una risposta concreta ai bisogni delle comunità, attraverso segni di vicinanza come donare un pasto caldo. Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.