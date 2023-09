Sei mesi per una radioterapia, gli assistenti sociali: “Noi ascoltiamo le persone”

“Ogni giorno, ascoltiamo le persone e cerchiamo soluzioni. Ogni giorno, nel rispetto della privacy e della deontologia professionale. Noi non facciamo conferenze stampa, ma cerchiamo di far arrivare a chi è più in alto – e dispone e decide – le richieste di chi al servizio sociale si è rivolto. Chi oggi accusa le assistenti sociali, chi chiede collaborazione, chi arriva addirittura a denunciarci – ci difenderemo – risponda con i fatti. Non a noi, ma alle persone, ai malati, ai sardi che come ogni cittadino italiano hanno diritto alla sanità pubblica e a servizi sociali adeguati”.

Lo afferma in una nota la presidente del consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali Sardegna, Milena Piazza sul caso dei sei mesi di attesa per la radioterapia. “Le assistenti sociali di Fonni, come tutte le altre colleghe, hanno agito con professionalità e umanità, nel rispetto delle regole – aggiunge – Questo hanno fatto, inviando una nota all’assessore competente di quanto avevano appreso sulle liste di attesa per la cura del cancro. Per questo e per il loro impegno quotidiano l’ordine nazionale e regionale è al loro fianco”. (ANSA).