Scorie in 14 Comuni, il presidente Solinas annuncia ricorso: “Battaglia dei sardi”

“Sotto il profilo giuridico, ho dato mandato all’avvocatura della Regione di fare un accesso agli atti per formare un fascicolo utile per impugnare, se risulterà impugnabile, anche solo la pubblicazione dell’elenco della Sogin”. Il presidente della Regione Christian Solinas annuncia il ricorso contro l’elenco di Sogin per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi dove sono stati individuati 14 Comuni della Sardegna. Lo ha fatto questa mattina in Consiglio Regionale, nel corso degli Stati generali per il “no” allo stoccaggio di rifiuti radioattivi nell’Isola, ribadendo la posizione della Regione sul tema.

“Faremo tutto ciò che è nelle nostre forze e competenze e tutte le argomentazioni giuridiche utili verranno introdotte nel ricorso che la Regione presenterà – ha detto – sarà anche fondamentale, però, coinvolgere le altre isole del Mediterraneo, Corsica, Sicilia e Malta, in cui navigheranno le navi con i rifiuti radioattivi”

È questa – ha concluso il Presidente – una battaglia da combattere al di là delle bandiere e dei colori politici, perché l’unica bandiera da difendere è quella della nostra Sardegna”.