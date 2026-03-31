Scontro tra due auto sull’ex 131 a Sardara: tre feriti, uno in gravi condizioni al Brotzu

Incidente tra una Mercedes e una Volkswagen Polo alla rotatoria di via San Gavino. Un uomo in prognosi riservata al Brotzu, altri due feriti.

Grave incidente stradale lungo la ex Statale 131, all’altezza della rotatoria di via San Gavino, nel territorio comunale di Sardara. Due le auto coinvolte nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Ci sono tre feriti di cui uno grave. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto ha riguardato una Mercedes Classe A, guidata da un pensionato di 67 anni residente a Sardara, e una Volkswagen Polo con a bordo un uomo di 64 anni, residente a Gonnoscodina, e una donna della stessa età, residente ad Assemini.

Le condizioni del conducente della Polo sono apparse subito gravi: l’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La passeggera dell’auto e il conducente della Mercedes sono stati invece trasferiti in codice giallo in altre strutture ospedaliere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Villacidro, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri per la messa in sicurezza dell’area e la polizia locale di Sardara per la gestione della viabilità.