Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
Scontro frontale tra due auto a Villasor, muore un quarantenne: c’è anche un ferito

6 Marzo 2026
1 minute read
Due automobilisti trasportati in codice rosso al Brotzu e al Policlinico: il 40enne non ce l’ha fatta. Possibile causa l’asfalto bagnato per la pioggia.

È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 196, nel territorio di Villasor, in direzione Villacidro. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, probabilmente anche a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Alla guida dei veicoli due uomini.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso nei pronto soccorso: il ferito più grave è stato accompagnato all’ospedale Brotzu di Cagliari con un trauma cranico e altre lesioni ed è morto poco dopo. Mentre il conducente dell’altra vettura è stato trasferito al Policlinico di Monserrato.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente, e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La circolazione lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

