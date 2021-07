Mercoledì pomeriggio stava facendo un percorso sterrato con la sua moto in una stradina impervia tra Alà dei Sardi e Buddusò, nel nord Sardegna, è caduto in una scarpata ed è stato ritrovato, morto, dopo un giorno. Si è conclusa in tragedia la vacanza di Nicola Lago, commerciante 51enne di Santorso, in provincia di Vicenza, appassionato di due ruote, esperto motociclista. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata ieri mattina dal padre, ai carabinieri della Compagnia di Olbia. Immediate erano scattate le ricerche, con il coinvolgimento dei carabinieri della Compagnia di Ozieri. Il corpo del motociclista è stato avvistato ieri pomeriggio dai militari che perlustravano la zona a bordo di un elicottero dell’Arma decollato da Olbia. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per il turista non c’era più nulla da fare.