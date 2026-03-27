Sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto

Alle 11 a Cagliari la manifestazione dell’Assostampa Sardegna
La Federazione nazionale della stampa ha proclamato uno sciopero dei giornalisti di 24 ore, a partire dalla mezzanotte di venerdì 27 marzo, nell’ambito della vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico
Alla manifestazione aderisce anche l’Associazione della Stampa sarda che ha promosso per le 11 una manifestazione a Cagliari, davanti al bastione di Saint Remy. “Saremo lì per spiegare ai cittadini che i giornalisti sono lavoratori come tutti e hanno diritto al rinnovo del contratto, per continuare a garantire una informazione libera e professionale. Richieste che riguardano la dignità della categoria, sia per i contrattualizzati che per i colleghi assunti. Le risposte sono state irricevibili, come è accaduto fino ad ora”.