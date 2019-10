Dipendenti con punto interrogativo sul loro futuro per il passaggio di consegne tra Auchan e Conad: queste le motivazioni che hanno convinto Cgil, Cisl e Uil a promuovere anche in Sardegna sciopero e presidi. Domani l’astensione dal lavoro riguarderà, quindi, anche i quattro ipermercati dell’Isola.

La mobilitazione comincerà alle 9 e riguarderà Cagliari Santa Gilla, Cagliari Marconi, Sassari e Olbia. Una delegazione di sindacalisti sarà a Roma in concomitanza con la convocazione di Conad al Ministero dello sviluppo economico. Anche da quell’incontro si attendono le risposte per i 738 dipendenti degli ipermercati della Sardegna. Sindacati in allarme: temono che il cambio di proprietà di alcune strutture in Sardegna possa dare il via a un “piano esuberi”.