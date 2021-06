Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi di migranti in Sardegna. Dopo i 69 arrivati tra la notte di sabato e la giornata di domenica, ieri sera ci sono stati altri due sbarchi per complessivi 19 persone. Il primo è avvenuto verso le 22 quando un barchino con a bordo cinque uomini ha raggiunto l’area del poligono di Teulada, sulla costa sud occidentale dell’Isola. I migranti sono stati bloccati dai carabinieri. Intorno alle 4,30 la Guardia costiera ha intercettato un secondo barchino, con a bordo 14 persone al largo delle coste del sud Sardegna. I migranti sono stati raggiunti e trasportati in porto a Sant’Antioco. Tutti gli stranieri sono stati poi trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena.