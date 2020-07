È sbarcato dal traghetto Genova-Porto Torres con un chilo e mezzo di cocaina purissima nascosto nell’auto. Un magazziniere di 50 anni, residente a Milano, è stato arrestato questa mattina al porto dalla squadra Cinofili della Guardia di finanza della tenenza di Porto Torres. L’auto dell’uomo è stata segnalata ai militari dal cane antidroga Ginko, durante i consueti controlli che le Fiamme gialle effettuano sui passeggeri all’arrivo dei traghetti. Perquisendo il mezzo i finanzieri, guidati dal tenente Manuel Milia, hanno trovato cinque confezioni sottovuoto contenenti cocaina, nascoste in un vano ricavato all’interno del serbatoio della benzina.

Appena fermato per i controlli, l’uomo ha dichiarato ai militari di essere arrivato in Sardegna per una vacanza, ma non ha saputo spiegare né dove avrebbe soggiornato, né quanti giorni sarebbe rimasto sull’isola. La droga, destinata alla piazza del Sassarese, avrebbe fruttato oltre 400mila euro. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali e le indagini, coordinate dalla Procura di Sassari, continuano per cercare di scoprire a chi il 50enne avrebbe dovuto consegnare la cocaina.