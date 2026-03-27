Sassari: studente accoltella vigilante sul tetto dell’Ersu e poi si lancia nel vuoto

L’episodio è accaduto intorno alle 8.30. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni al Santissima Annunziata. Meno preoccupanti le ferite della guardia giurata, al momento in osservazione

Era salito sul tetto dell’edificio dell’Ersu in via Lamarmora, forse con l’idea di mettere in atto un gesto estremo. Lo studente, teneva il suo computer tra le mani mentre ogni tanto volgeva nervosamente lo sguardo dabbasso. Una guardia giurata, che svolge anche il lavoro di portineria, sarebbe stato avvertito da alcuni passanti di quanto stava accadendo e, preoccupato, lo ha raggiunto per cercare di convincerlo a tornare sui suoi passi. A quel punto il giovane ha estratto di tasca un coltello e colpito il soccorritore al collo per poi lanciarsi nel vuoto dopo aver scagliato pc e cellulare dal tetto. È accaduto intorno alle 8.30 del mattino.

È scattato l’allarme e subito sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della Questura di Sassari. I due feriti sono stati ricoverati al Santissima Annunziata. Lo studente, un ventenne di origini marocchine, è quello messo peggio. Quel volo di qualche metro e l’impatto sul cemento gli hanno procurato dei traumi profondi, oltre a diverse fratture. La prognosi è riservata e se ne saprà di più nelle prossime ore. La guardia giurata, che è stata raggiunta al collo dal fendente, è in osservazione ma le sue condizioni non appaiono particolarmente gravi.

Sull’episodio stanno lavorando gli agenti della squadra mobile. Hanno già sentito alcuni testimoni che hanno raccontato di aver visto il giovane sul tetto che gesticolava in maniera strana e poi hanno assistito ala lancio del computer e del telefono con un moto di rabbia. Non sono chiare le ragioni che hanno portato il ragazzo a compiere il gesto che, forse, avrebbe voluto essere solo autolesionistico. D’altronde sul tetto era salito da solo. Purtroppo, nel suo mondo, ci è finito anche chi gli stava tendendo una mano.

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