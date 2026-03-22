Sassari, parte il Piano città: ex carcere e hotel Turritania al centro della rigenerazione urbana

Accordo tra Demanio, Comune, Regione e Università: dodici immobili pubblici nel progetto. “Dagli spazi chiusi a luoghi aperti alla città”.

Un accordo per rimettere in circolo pezzi importanti della città, a partire dagli immobili pubblici oggi inutilizzati. A Sassari prende forma il Piano città degli immobili pubblici, un’intesa che mette insieme Agenzia del Demanio, Comune, Regione e Università con l’obiettivo di avviare un percorso strutturato di rigenerazione urbana.

Il documento è stato sottoscritto dal direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, dal sindaco Giuseppe Mascia, dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dal rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti, alla presenza della sottosegretaria all’Economia Lucia Albano. L’idea di fondo è utilizzare il patrimonio pubblico come leva per interventi che abbiano ricadute non solo urbanistiche, ma anche sociali, economiche e culturali.

Tra i progetti più significativi c’è quello che riguarda l’ex carcere di San Sebastiano, complesso ottocentesco oggi in disuso. Nelle prossime settimane l’Agenzia del Demanio bandirà una gara di progettazione per trasformarlo nel nuovo Polo giudiziario della città, affiancato da funzioni museali e socio-culturali. Un intervento che punta anche a ridefinire il significato stesso dello spazio: da luogo di detenzione, chiuso verso l’esterno, a struttura aperta e integrata nel tessuto urbano.

Accanto a questo, il piano include anche il recupero dell’ex Hotel Turritania, edificio realizzato tra il 1942 e il 1944 e rimasto per anni inutilizzato dopo essere stato albergo e casa dello studente. Qui l’obiettivo è realizzare un progetto di edilizia residenziale sociale, in connessione con gli interventi già finanziati con fondi del Pnrr nell’area circostante.

Il Piano città nasce come strumento flessibile, destinato ad ampliarsi nel tempo. In questa prima fase coinvolge dodici immobili, distribuiti tra Stato, Comune, Città metropolitana, Regione e Università. Il filo conduttore è la volontà di intervenire su edifici spesso in stato di abbandono, ma con un forte valore storico e architettonico, per attivare processi più ampi di trasformazione urbana.

“Il Piano città è uno strumento dinamico che consente di attivare processi di rigenerazione urbana rispondendo ai bisogni della collettività”, ha spiegato dal Verme, sottolineando come la strategia punti sul rilancio del centro storico e sul potenziamento dei servizi. Per il sindaco Mascia, il nodo centrale è proprio quello dell’ex carcere: “Oggi rappresenta una ferita per la città. Restituirgli una funzione coerente significa riconsegnare a Sassari il diritto di immaginarsi più vivibile e inclusiva”. Più in generale, ha aggiunto, il piano offre l’occasione di riportare vita e funzioni pubbliche in spazi oggi marginali.

La presidente Todde: “Restituire valore agli edifici pubblici significa rimettere risorse al centro della vita sociale e culturale”, mentre per il rettore Mariotti il recupero di immobili universitari come ex Ipai e Palazzo Segni rafforza il rapporto tra ateneo e territorio. Sul piano nazionale, la sottosegretaria Albano ha evidenziato l’impostazione del progetto: un modello basato sulla collaborazione tra istituzioni e su una gestione unitaria del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di trasformarlo in uno strumento attivo di sviluppo. Il Piano città, nelle intenzioni, non si ferma a questa prima selezione. Altri immobili potranno essere inseriti nei prossimi anni, ampliando il perimetro degli interventi e coinvolgendo ulteriori enti. L’obiettivo resta quello di riattivare spazi oggi inutilizzati, riportandoli al centro della vita urbana.