Sassari, incendio in una casa occupata. Era abitata da persone senza fissa dimora

6 Aprile 2026
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Intervento dei vigili del fuoco tra vicolo Viola e via Mercato. L’allarme è scattato nella notte, intorno alle 23:30.

Un incendio è scoppiato nella notte a Sassari in un edificio di due piani situato tra vicolo Viola e via Mercato. L’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Centrale di Sassari. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a contenere i danni al solo locale del piano terra.

Secondo le prime informazioni, l’ambiente interessato dal rogo sarebbe stato occupato da persone senza fissa dimora. Non si registrano feriti né persone coinvolte. Le cause dell’incendio sarebbero di natura accidentale, ma restano in corso gli accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per i rilievi.

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