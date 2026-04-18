Sassari, bimbo di tre anni cade dal balcone di casa al primo piano: è grave

18 Aprile 2026
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Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Santissima Annunziata.

Un bambino di tre anni è caduto dal balcone di casa, al primo piano di una palazzina all’angolo tra via Caprera e viale Trieste, a Sassari ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Santissima Annunziata.
Sul posto, oltre al 118, sono giunti gli agenti della polizia di Stato per verificare quanto accaduto.

Al momento non si conoscono altri dettagli dell’incidente, né se il piccolo si trovasse da solo sul balcone. Le sue condizioni sono gravi. 

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