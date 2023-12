Sassari, appartamento distrutto dalle fiamme: salvi padre e figlia

Incendio divampa durante la notte in un appartamento, rimasto distrutto, in via Magellano a Sassari: tratti in salvo 90enne con la figlia, trasportati d’urgenza in ospedale da un’ambulanza del 118 per accertamenti. Il rogo, che sarebbe partito dalla camera da letto, si è sviluppato intorno alle 3.30 svegliando gli inquilini che sono riusciti a chiamare per tempo i soccorsi.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Sassari, padre e figlia, che si trovavano all’interno dell’abitazione invasa dal fumo denso, sono stati messi in salvo e trasportati all’ospedale Santissima Annunziata dopo le prime cure dei medici del 118 arrivati sul posto.