Sardegna, notte di fuoco: dieci auto distrutte e un appartamento in fiamme

10 Aprile 2026
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Incendi a Sassari, Cagliari e Assemini. I vigili del fuoco sono intervenuti anche ad Alghero per spegnere le fiamme in un appartamento

Notte di paura in Sardegna per alcuni roghi che hanno richiesto l’intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco.

In viale Porto Torres a Sassari un incendio, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri potrebbe avere origine dolosa, è divampato nel cortile della concessionaria di auto usate “Auto Shop” distruggendo dieci mezzi: il rogo è partito intorno alle 3,30 e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre due ore prima di riuscire a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Tre incendi hanno distrutto quattro auto durante la notte a Cagliari e Assemini. Le cause non sono state ancora accertate, indagano i carabinieri ma al momento non si esclude il dolo.
Il primo incendio è avvenuto ad Assemini, in fiamme una Alfa Romeo. Quasi contemporaneamente a Cagliari nella zona di San Bartolomeo le fiamme hanno avvolto una Toyota Aygo. L’ultimo incendio è divampato a Pirri, danneggiate due auto parcheggiate in strada: una Mini Cooper e una Lancia Y.

Ad Alghero i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno danneggiato un appartamento in una palazzina di via Malta. L’allarme è partito poco dopo le 22,30 quando i proprietari dell’appartamento si sono accorti del fumo che proveniva dal locale lavanderia, si sono messi in salvo e hanno chiamato i soccorsi. Non si registrano feriti o intossicati.

(immagine di repertorio)

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