Sardegna in fiamme: 19 incendi in un giorno, tre richiedono l’intervento aereo

È stata un’altra giornata impegnativa per le squadre antincendio in Sardegna. Nella giornata odierna, si sono registrati 19 incendi su tutto il territorio regionale, tre dei quali hanno richiesto il supporto della flotta aerea regionale a causa dell’intensità e del rischio per il territorio.

Il primo incendio che ha reso necessario l’intervento dell’elicottero si è sviluppato in agro del Comune di Iglesias, nella località Su Nuraghe ‘e Pira. Le operazioni sono state coordinate dalla stazione del Corpo forestale di Carbonia, con il supporto dell’elicottero regionale proveniente dalla base di Pula. A terra sono intervenuti anche gli agenti del Nipas di Iglesias, tre squadre di volontari (da Carbonia, Villamassargia e Iglesias), i vigili del fuoco di Carbonia e le forze dell’ordine. Le fiamme hanno interessato alcuni ettari di pascolo e sterpaglie. Il rogo è stato domato intorno alle ore 14.

Poco dopo, un altro rogo è divampato in agro di Nurri, nella zona di C. Carrus, interessando circa 7 ettari di bosco, pascoli arborati e macchia mediterranea. L’intervento, tuttora in corso, è coordinato dalla Stazione forestale di Isili. Sul posto due elicotteri regionali, tra cui un SuperPuma decollato da Fenosu, e un altro mezzo aereo dalla base di Pula. A terra operano squadre del Cfva, il Gauf di Cagliari, i volontari di Isili e Orroli, le squadre Forestas di Isili e Villanovatulo e ivVigili del fuoco di Mandas.

Il terzo incendio ha colpito le campagne in località Stazione di Pabillonis. Le operazioni sono affidate alla Stazione forestale di Guspini, con il supporto aereo dalla base Cfva di Pula. In campo anche la squadra “Centro Urbano” di Forestas di Guspini. Anche qui le fiamme hanno aggredito alcuni ettari di aree agricole. Le attività di spegnimento sono ancora in corso.