Sardegna, il triste primato delle vittime di caccia: nell’ultima stagione un morto e sei feriti

Nel rapporto annuale delle Associazioni Vittime della Caccia si contano 13 morti in tutta Italia nella stagione appena conclusa

di Francesca Mulas

La buona notizia è che le vittime della caccia diminuiscono anno dopo anno. così come sono sempre meno le licenze che il Ministero dell’Interno ha concesso negli ultimi tempi. La cattiva è che si continua a morire a causa dell’attività venatoria, praticata sia da chi ha regolare autorizzazione sia da chi lo fa in modo abusivo.

E la Sardegna, in questa graduatoria annuale di morti e feriti, ha il suo triste primato: siamo al quarto posto tra le regioni italiane dopo Piemonte, Sicilia e Toscana, con sette incidenti. Nell’ultima stagione, dal 21 settembre 2025 allo scorso 31 gennaio, un morto (Andrea Puddu è stato ucciso lo scorso 28 dicembre a Oliena con un colpo sparato da un compagno di battuta) e sei feriti tra Seneghe, Tempio, Masullas, Arzachena, Thiesi e Urzulei.

A fare i conti è l’Associazione Vittime della Caccia, che ha appena pubblicato qui l’ultimo report con i numeri drammatici di morti e feriti per colpi esplosi dai cacciatori. In tutto il Paese nella stagione appena conclusa si contanotra i cacciatori 10 morti e 23 feriti, mentre tra i non cacciatori ci sono 2 morti e 11 feriti. Il dato, se pure drammatico, appare in leggero miglioramento rispetto agli anni passati: nel 2009 abbiamo avuto ben 42 morti, nel 2010 erano 53, mentre negli ultimi dieci anni la media per ogni stagione era di 18 decessi. Sono ancora tante, se pure diminuiscono anno dopo anno, le licenze che il Ministero dell’Interno rilascia agli aspiranti cacciatori: oggi ne contiamo 588 mila, tra gli anni Ottanta e Novanta erano oltre un milione e mezzo.

“Riteniamo opportuno precisare che, come già emerso in precedenti occasioni, i dati contenuti nei dossier dell’associazione ‘Vittime della caccia’ meritano sempre un’attenta verifica – sottolinea Marco Efisio Pisanu, presidente dell’associazione Caccia Pesca e Tradizioni Sardegna a cui abbiamo chiesto un commento sul report odierno. – Nelle statistiche, infatti, vengono spesso ricompresi episodi che non sono direttamente riconducibili all’effettivo esercizio dell’attività venatoria: tra questi, persone decedute o ferite a causa di cadute accidentali, incidenti stradali avvenuti durante il tragitto verso o dal luogo di caccia, oppure eventi sanitari come infarti o malori improvvisi. Si tratta di circostanze che, pur coinvolgendo soggetti in possesso di licenza o diretti a caccia, non possono essere correttamente classificate come incidenti derivanti dall’attività venatoria in senso stretto. È importante distinguere, quindi, tra eventi genericamente collegati alla figura del cacciatore ed episodi effettivamente connessi all’uso dell’arma durante l’azione di caccia. I dati ufficiali disponibili mostrano come gli incidenti legati alla reale pratica venatoria siano numericamente molto contenuti e, nel confronto con altre attività svolte all’aria aperta, si collocano agli ultimi posti per incidenza. Questo risultato è frutto di un sistema normativo rigoroso, di percorsi obbligatori di formazione, del superamento di esami specifici, di controlli sanitari periodici e del rispetto di regole stringenti in materia di sicurezza e utilizzo delle armi. Ciò non significa che il tema della sicurezza debba essere sottovalutato: al contrario, riteniamo fondamentale continuare a investire in formazione, informazione e responsabilizzazione dei praticanti, affinché il numero degli incidenti (già estremamente ridotto) possa ulteriormente diminuire”.

“Anche nella stagione venatoria 2025-2026, oltre ai milioni di esemplari di specie faunistiche, è lungo il conto dei morti e feriti umani a causa della caccia – commenta Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di Intervento Giuridico che al tema dedica da sempre grande attenzione. – Consueti, sistematici, incidenti di caccia che ogni anno causano decine e decine di morti e feriti, cacciatori e semplici cittadini. Perché la caccia in Italia oltre a costituire un grave problema di natura ambientale, è anche un grave problema di sicurezza pubblica, vergognosamente mai affrontato da una classe politica di infimo livello che – per semplici calcoli elettoralistici – cerca follemente di ampliare ancora tempi, luoghi, specie di caccia, favorendo con elargizioni di fondi pubblici sottratti a ogni controllo, la minoranza corporativa venatoria ai danni della fauna selvatica, degli interessi e della sicurezza degli Italiani. L’Associazione Vittime della Caccia, come ogni anno, ha effettuato un analitico rapporto sui morti e feriti umani, delineando un quadro piuttosto preoccupante, e anche la Sardegna, secondo quanto riportato dalle cronache, ha purtroppo il suo triste elenco. Il Gruppo d’Intervento Giuridico insieme a decine di associazioni ambientaliste e animaliste – conclude Deliperi – ha contrastato, contrasta e contrasterà con forza questa delirante deriva venatoria”.

