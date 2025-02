Sardegna e civiltà nuragica al Fuorisalone della Bit di Milano. Cuccureddu: “Valorizziamo un’Isola che non è solo mare”

La Sardegna si fa ambasciatrice della sua identità più antica, portando nel cuore di Milano un’esperienza immersiva che racconta la storia millenaria dell’Isola. Dal 7 all’11 febbraio, lo spazio Factory NoLo, a pochi passi da Piazzale Loreto, ospiterà la mostra esperienziale “Nuragica“, un evento promosso dall’assessorato del Turismo, nell’ambito del Fuorisalone della Borsa internazionale del turismo (Bit).

L’iniziativa mira a rivelare una Sardegna che va oltre la celebre attrazione balneare, per svelare il ricco patrimonio storico, culturale e archeologico dell’Isola. “Nuragica” è infatti un viaggio nel tempo, attraverso la civiltà nuragica, una delle più antiche e misteriose del Mediterraneo. Ideata da Paolo Alberto Pinna e Maria Carmela Solinas, la mostra ha già riscosso grande successo in diverse città, tra cui Olbia, Sassari, Nuoro e Napoli, diventando dal 2021 una delle esperienze museali più apprezzate in Italia.

La mostra conduce i visitatori in un percorso coinvolgente attraverso dieci scenografie immersive, che ricostruiscono fedelmente torri nuragiche, botteghe artigiane, santuari e tombe dei giganti. Il culmine del viaggio è l’incontro con i celebri Giganti di Mont’e Prama, simbolo della cultura millenaria della Sardegna. Elemento distintivo dell’esperienza è l’uso della realtà virtuale e dello storytelling, che permettono al pubblico di immergersi completamente nel mondo nuragico, respirandone l’atmosfera e osservando da vicino i protagonisti di quel tempo lontano.

Con “Nuragica”, la Regione Sardegna punta a promuovere un’immagine dell’Isola come destinazione turistica culturale e sostenibile, che va oltre la stagionalità estiva. Il turismo sardo si evolve, guardando alla destagionalizzazione come obiettivo principale, spostando il focus dalle spiagge alle radici storiche e culturali dell’Isola. “La Sardegna non è solo mare: è storia, cultura, tradizioni e un patrimonio archeologico di straordinario valore”, afferma Franco Cuccureddu, assessore al Turismo. “Vogliamo costruire un turismo sostenibile e diversificato, che attragga visitatori interessati a scoprire l’essenza più profonda della nostra terra”.

Con oltre settemila nuraghi sparsi sul territorio, la Sardegna custodisce un’eredità unica al mondo, che “Nuragica” intende raccontare con un format moderno e emozionante, facendo riscoprire una terra autentica e affascinante, capace di sorprendere e arricchire chi la visita.