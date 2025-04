Sardegna al Centro 20venti, Cristiana Melis nuova segretaria provinciale dell’Ogliastra

Cristiana Melis è la nuova segretaria provinciale dell’Ogliastra di “Sardegna al Centro 20venti”. La decisione, presa all’unanimità durante il congresso tenutosi nella biblioteca comunale di Tortolì, segna il debutto politico dell’ingegnera 43enne di Tertenia in un ruolo dirigenziale.



Al suo fianco lavoreranno i vicesegretari Adriano Corgiolu e Gigi Mereu, con Serena Murgia come responsabile amministrativa. Completano il direttivo Salvatore Bonicelli, Marina Meloni, Massimiliano Pinna, Gianluigi Serra, Stefano Concu e Andrea Pisano.



“Questa nomina mi onora profondamente e sono grata per la qualità della squadra che mi affiancherà”, ha affermato Melis dopo l’elezione. “Il nostro impegno sarà costante e dialogheremo costruttivamente con tutte le forze politiche per raggiungere risultati tangibili per il territorio”.



Il congresso ha offerto un’importante occasione di confronto sotto la moderazione del consigliere regionale Albert Urpi. I fondatori del movimento, Antonello Peru e Stefano Tunis, hanno illustrato la crescita dell’iniziativa in tutta l’isola, evidenziando l’obiettivo di rendere i cittadini protagonisti attivi della vita pubblica.



Peru ha ribadito con forza il principio cardine del movimento: la difesa della dignità del popolo sardo come battaglia di civiltà che trascende le tradizionali divisioni politiche. Il dibattito, arricchito dagli interventi di diversi sindaci, ha posto l’accento sulle priorità dell’Ogliastra: sanità, infrastrutture, riforma elettorale provinciale, crisi idrica e la costituzione del comitato per l’irrigazione della bassa Ogliastra.