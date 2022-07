Sanità, personale reclutato per la pandemia: leggina in Consiglio per prorogarlo

Via libera all’unanimità in Consiglio regionale alla proposta di legge (prima firma Pierluigi Saiu della Lega) che stanzia venti milioni di euro per la proroga al 31 dicembre del personale reclutato per l’emergenza Covid e altri sei milioni per la proroga, sempre al 31 dicembre, dei medici delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale). Il personale impiegato per affrontare la pandemia e in scadenza oggi comprende 1648 tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari, infermieri e amministrativi; i medici delle Usca in scadenza sono 154. La legge produrrà effetti a partire dall’1 luglio.

Il provvedimento prevede anche l’utilizzo dei medici Usca a copertura dei posti carenti di guardia medica e guardia medica turistica, ma questo potrà avvenire solo previo accordo sindacale. La legge consente poi la riprogrammazione di 8 milioni di risorse del bilancio dell’assessorato alla Sanità e inizialmente stanziate per l’abbattimento delle liste d’attesa nel 2010, 2020 e 2021, ma non spese: potranno essere destinate alla specialistica ambulatoriale e all’acquisto di prestazioni da soggetti privati. “Si tratta di una legge importante – ha commentato Saiu – che consentirà a 1.600 operatori della sanità di continuare a prestare servizio garantendo al sistema sanitario regionale di funzionare”.