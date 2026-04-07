Sanità, liste d’attesa in Sardegna nel mirino dell’associazione Coscioni: “Dati opachi e troppi ritardi”

Campagna nell’Isola per il rispetto della legge: nel mirino ritardi e dati poco trasparenti della piattaforma nazionale.

In occasione della Giornata mondiale della salute, l’Associazione Luca Coscioni torna a puntare l’attenzione sulle liste d’attesa e lo fa anche in Sardegna, denunciando ritardi diffusi e criticità nel sistema di monitoraggio nazionale. Al centro delle osservazioni c’è la Piattaforma nazionale delle liste di attesa gestita da Agenas, attiva dal giugno 2025, ritenuta poco trasparente e difficilmente leggibile. Secondo l’analisi dell’associazione, i dati disponibili sono cumulativi e non consentono di distinguere tra Regioni, aziende sanitarie o singole strutture. Inoltre, le informazioni sui tempi di attesa risultano incomplete e in alcuni casi poco coerenti, anche perché vengono aggregate prestazioni gratuite e a pagamento, rendendo complessa una valutazione reale del rispetto dei tempi previsti dalla legge.

Il quadro che emerge dai dati ufficiali elaborati dall’associazione è critico. Tra gennaio e settembre 2025, il rispetto dei tempi di legge si è fermato al 41,9% per gli esami e al 35,8% per le visite. Complessivamente, solo il 39,9% dei cittadini ha ottenuto la prestazione entro i limiti previsti, mentre nella maggior parte dei casi si registrano ritardi. “In pratica – dichiarano Filomena Gallo e Marcello Crivellini – oltre il 60% dei cittadini è condannato a un limbo di attesa senza certezze, con la possibilità di rivolgersi al privato a pagamento o rinunciare alle cure. Non è accettabile. Per questo motivo chiediamo al Ministro della Salute e a tutti i Presidenti di regione di controllare e intervenire con misure adeguate sul proprio territorio, anche di tipo sanzionatorio rispetto a situazioni in violazione di legge, nonché di attivarsi immediatamente per fornire e rendere pubblici per i cittadini i dati mancanti sulla Piattaforma. Solo così sarà possibile avere un quadro chiaro e trasparente della situazione al fine di proporre ed attuare le soluzioni necessarie di lungo termine per rendere il diritto alla cura realmente fruibile”.

L’associazione ha quindi inviato una richiesta formale anche alla Regione Sardegna, sollecitando maggiore trasparenza sui dati, con una suddivisione per Asl, strutture e tipologie di prestazione, e l’applicazione concreta del cosiddetto percorso di tutela, che garantisce ai cittadini di ottenere la prestazione nei tempi stabiliti. Tra le richieste anche l’adozione di un piano straordinario per ridurre i ritardi, con particolare attenzione alle prestazioni più critiche. Parallelamente, l’associazione mette a disposizione dei cittadini strumenti pratici per far valere i propri diritti. Sul sito è disponibile un modulo per attivare il percorso di tutela nei casi di attese oltre i limiti di legge, che consente di ottenere la prestazione anche in intramoenia o presso strutture convenzionate senza costi aggiuntivi oltre al ticket. L’invito è anche a segnalare eventuali disservizi o difficoltà, così da valutare possibili azioni legali o iniziative collettive. L’obiettivo, ribadisce l’associazione, è rendere effettivo il diritto alle cure, partendo da dati chiari e accessibili.