Sanità, la Asl di Sassari punta ad abbattere le liste d’attesa: “Quasi mille assunzioni e riorganizzazione interna”

Nuovi incarichi, potenziamento delle prestazioni ambulatoriali e investimenti tecnologici tra le strategie adottate dall’azienda sanitaria dal 2022.

La riorganizzazione avviata negli ultimi anni dalla Asl di Sassari avrebbe portato a un sensibile miglioramento nella gestione delle liste d’attesa e nell’accesso alle prestazioni sanitarie nel Nord-Ovest della Sardegna. Lo sostiene l’azienda sanitaria, che traccia un bilancio delle principali azioni messe in campo dal 2022 al 2025, tra assunzioni di personale, nuovi incarichi dirigenziali, apertura di servizi e revisione dei percorsi organizzativi.

Secondo quanto riferito dalla direzione aziendale, nel triennio sono state effettuate 932 assunzioni tra contratti a tempo determinato, indeterminato e progetti finanziati, compresi quelli legati al Pnrr. Tra queste figurano 160 dirigenti medici e 350 operatori del comparto sanitario, tra infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici di laboratorio e di radiologia. Parallelamente sono stati assegnati 13 incarichi di dipartimento, 55 incarichi di struttura complessa e 34 di struttura semplice dipartimentale, nell’ambito della riorganizzazione interna dell’azienda.

Il percorso è iniziato con l’istituzione della Asl n. 1 di Sassari nel 2022 e con l’adozione dell’atto aziendale nel febbraio del 2023, passaggi che hanno dato avvio a un nuovo modello organizzativo per l’assistenza sanitaria nel territorio. “Abbiamo avviato un percorso di rinnovamento frutto di un grande progetto di partecipazione e condivisione pensato per costruire, insieme a tutto il personale, un nuovo modello organizzativo che oggi inizia a dare i suoi risultati”, spiega il direttore generale Flavio Sensi.

Secondo il dirigente, l’obiettivo è stato quello di mettere al centro i bisogni dei cittadini, rafforzando allo stesso tempo innovazione tecnologica e organizzazione territoriale dell’assistenza. “Si tratta di una trasformazione che ha richiesto coraggio e partecipazione e che parte dal vero patrimonio del sistema sanitario pubblico: le professioniste e i professionisti che ogni giorno lavorano nella sanità”, aggiunge.

Uno dei punti centrali della riorganizzazione riguarda l’abbattimento delle liste d’attesa. L’azienda afferma che oggi, da diversi mesi, le prestazioni vengono garantite entro i tempi stabiliti dalle priorità indicate dal medico prescrittore. “Nessuna persona attende oltre i tempi ottimali previsti dalle normative nazionali e regionali”, sostiene Sensi, che parla di un risultato significativo “considerato il momento storico del Servizio sanitario nazionale e la fase di ricostruzione dell’azienda avviata nel 2022”.

Tra le misure adottate figurano il rafforzamento del Percorso di tutela dei cittadini, progetti specifici per ridurre le liste d’attesa, l’aumento delle ore di specialistica ambulatoriale attraverso prestazioni aggiuntive del personale sanitario e del privato accreditato, oltre a investimenti nelle tecnologie sanitarie. Un ruolo importante ha avuto anche la revisione delle liste attraverso attività di verifica e aggiornamento delle agende di prenotazione.

Il Percorso di tutela, formalizzato nel 2025, è uno degli strumenti centrali del sistema. Prevede che, qualora il cittadino non trovi disponibilità per una prestazione entro i tempi previsti attraverso il Cup, possa rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico. Sarà quindi la stessa azienda sanitaria a cercare una disponibilità all’interno delle proprie strutture o in quelle convenzionate. Dalla sua attivazione, fino al 1 marzo 2026, sono stati 2.191 i pazienti ai quali è stato fissato un appuntamento attraverso questo meccanismo. Nel caso in cui non si trovi comunque una disponibilità, la Asl può autorizzare l’esecuzione della prestazione in regime intramoenia o presso il privato accreditato. La riduzione dei tempi di attesa riguarda diverse specialità mediche e diagnostiche, dalle visite cardiologiche e dermatologiche fino agli esami di diagnostica per immagini. Secondo i dati aggiornati a inizio marzo 2026, molte prestazioni urgenti o brevi vengono programmate nel giro di pochi giorni, mentre le altre rientrano nei limiti stabiliti dalle priorità cliniche.