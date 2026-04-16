Sanità in Sardegna, nuovi ambulatori per i più fragili: Ares pubblica il bando

Finanziamenti fino a 100mila euro per iniziativa, coinvolti enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni.

Ridurre le difficoltà di accesso alle cure e intercettare i bisogni delle fasce più fragili: è su questo terreno che si muove il nuovo avviso pubblicato da Ares Sardegna, che apre alla realizzazione di ambulatori medici a bassa complessità in collaborazione con il terzo settore.

L’iniziativa nasce per rispondere a un fenomeno sempre più evidente anche nell’Isola, quello della povertà sanitaria, che colpisce in particolare persone indigenti, anziani e cittadini in condizioni di fragilità. L’obiettivo è garantire prestazioni gratuite di base, fondamentali per la prevenzione e la gestione delle patologie croniche.

Gli ambulatori offriranno visite specialistiche e servizi diagnostici, tra cui cardiologia, pneumologia, neurologia, diabetologia, geriatria, ginecologia e oculistica, oltre ad attività di fisioterapia e riabilitazione. Si tratta di prestazioni considerate a bassa complessità, ma decisive per intervenire in modo tempestivo e alleggerire la pressione sul sistema sanitario.

Il progetto si inserisce nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale previsto dal decreto ministeriale 77, con l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini e integrare maggiormente dimensione sanitaria e sociale. In questo quadro, il coinvolgimento degli enti del terzo settore viene considerato strategico per costruire risposte più diffuse e capillari.

“Con questo intervento – spiega il direttore generale Giuseppe Pintor – la Regione ha inteso rafforzare concretamente il diritto alla salute delle persone più fragili, riducendo le barriere economiche e sociali nell’accesso alle cure e valorizzando il ruolo delle reti solidali presenti sul territorio”.

Il bando mette a disposizione complessivamente 400mila euro, con un finanziamento massimo di 100mila euro per ciascun progetto, modulato su base territoriale. Le proposte dovranno essere presentate da enti del terzo settore in partenariato con una pubblica amministrazione, che dovrà garantire un cofinanziamento minimo del 25%.

Le candidature dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sui canali ufficiali di Ares Sardegna e del portale Sardegna Salute.