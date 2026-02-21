Sanità in Sardegna, la Uil incalza: “Mancano ancora direttori generali e altre figure, troppi ritardi”

La segretaria della Uil Sardegna, Fulvia Murru, chiede nomine immediate nelle aziende ancora senza vertici stabili, un piano straordinario sugli organici e un’accelerazione sulle Case di Comunità: “La fase transitoria deve chiudersi”

La Uil Sardegna chiede una svolta immediata nella gestione della sanità regionale e punta il dito contro ritardi e vuoti di governance che, secondo il sindacato, stanno rallentando decisioni strategiche. “La sanità sarda non può restare bloccata. In alcune Asl e in alcune aziende mancano ancora i direttori generali, in altre i direttori sanitari, amministrativi e revisori contabili. Tutto questo rallenta decisioni strategiche che incidono direttamente sulla vita delle persone e sugli operatori”, afferma la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru.

Per la sindacalista, l’assenza di una guida pienamente operativa impedisce di affrontare le criticità più urgenti. “Senza una governance pienamente operativa non si programmano assunzioni, non si riducono le liste d’attesa, non si riorganizzano i servizi. Ogni ritardo si traduce in disagi per assistiti e operatori. La fase transitoria deve chiudersi subito. Serve un’accelerazione sulle priorità non più rinviabili”.

La Uil sollecita nomine immediate nelle aziende ancora prive di vertici stabili e un piano straordinario sulle dotazioni organiche per affrontare in modo strutturale la carenza di medici, infermieri e personale tecnico e amministrativo. “Serve un’accelerazione reale sulle Case di Comunità e sulla sanità territoriale – precisa Murru –. Le risorse ci sono, i progetti devono diventare quanto prima operativi”.

Secondo il sindacato, la specificità della Sardegna, segnata da insularità e dispersione geografica, impone un rafforzamento della medicina di prossimità. “Non possiamo permetterci ritardi nell’attuazione del Pnrr né strutture incomplete o prive di personale”. Accanto alla riorganizzazione territoriale, la Uil chiede anche una revisione dei posti letto, ritenuti oggi insufficienti soprattutto in alcune specialistiche. “La Giunta regionale deve imprimere una svolta: servono decisioni immediate, governance stabili, organici adeguati, accelerazione sulla sanità territoriale. Non si può più attendere”, conclude Murru.