Sanità, aumenta il numero di sardi costretti a curarsi fuori dall’Isola

I numeri del report della Fondazione Gimbe, presentato in occasione del trentennale dell’organizzazione.

Anche nel 2023 molti cittadini sardi hanno scelto – o sono stati costretti – a curarsi fuori dall’isola. È quanto emerge dal report sulla mobilità sanitaria della Fondazione Gimbe, presentato in occasione del trentennale dell’organizzazione. Per la Sardegna il saldo tra prestazioni erogate a pazienti provenienti da altre regioni e cure ricevute dai sardi fuori regione resta nettamente negativo. Nel 2023 il saldo passivo raggiunge –101,9 milioni di euro, in aumento di 5,6 milioni rispetto al 2022.

Nel dettaglio, i crediti del servizio sanitario regionale – cioè quanto la Sardegna incassa per le cure prestate a pazienti provenienti da altre regioni – ammontano a 27,3 milioni di euro, dato che colloca l’isola al 20° posto in Italia. I debiti, ossia la spesa sostenuta per le cure dei sardi fuori regione, arrivano invece a 129,2 milioni di euro, con la Sardegna al 16° posto.

Il fenomeno non è nuovo. Già nel 2022 la mobilità sanitaria della Sardegna aveva registrato un saldo negativo di 96,3 milioni di euro, confermando una tendenza consolidata dei pazienti a cercare cure fuori dall’isola. Secondo il report Gimbe, insieme a Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia, la Sardegna contribuisce a oltre il 78,2% del saldo passivo complessivo nazionale della mobilità sanitaria. “Non siamo più di fronte a semplici differenze regionali – avverte il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – ma a un divario strutturale che nel tempo si è consolidato”. In questo contesto, aggiunge, l’introduzione dell’autonomia differenziata “rischia inevitabilmente di ampliare le disuguaglianze”.