Sanac, trattative in corso per l’acquisto degli stabilimenti. Il ministro Urso a Macchiareddu: “Soluzione di alto profilo”

Buone notizie per i 300 lavoratori Sanac di Macchiareddu: c’è una manifestazione di interesse per l’acquisto degli stabilimenti dell’azienda che opera nel settore della lavorazione dei refrattari (ora del Gruppo Ilva, leader della produzione di acciaio in Italia). A confermarlo è stato il ministro per le Imprese e Made in Italy Adolfo Urso durante l’incontro con sindacati e operai avvenuto questa mattina a Macchiareddu insieme con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, nel secondo giorno di tour nell’Isola con il candidato governatore per il centrodestra, Paolo Truzzu.

Il bando non ha previsto lo spacchettamento aziendale: “Si sta prospettando una, un gruppo importante capace di rilanciare gli stabilimenti”, – ha dettoagli operai. “Dovremmo riuscire a imprimere una svolta netta per la governance dell’ex Ilva”, così anche l’azienda in Sardegna potrebbe tornare ad essere un committente. “Il nostro obiettivo – ha concluso – è quello di realizzare entro giugno unche prevede un rilancio nel Paese basato su quattro grandi poli: le acciaierie di nord, il polo di Piombino, le acciaierie di Terni e quello di acciaierie d’Italia ex Ilva”.