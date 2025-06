San Vito, auto precipita da un ponte sulla 387: grave una donna di 28 anni

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Strada Statale 387, all’altezza del territorio comunale di San Vito, nel Sud Sardegna. Una donna di 28 anni, alla guida di una Fiat Panda, è uscita di strada precipitando dal cavalcavia al chilometro 89,200.

Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha sfondato il guardrail finendo nel vuoto. L’auto è caduta da un’altezza di alcuni metri, terminando la corsa sul terreno sottostante. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente non fatale.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Muravera. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per capire se siano stati coinvolti altri veicoli o se l’uscita di strada sia stata causata da un malore, dall’asfalto reso viscido o da altre circostanze. L’area del sinistro è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire i rilievi e il recupero dell’auto.