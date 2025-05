Salvati sei cuccioli di cane abbandonati in strada vicino al centro commerciale di Santa Gilla

Erano stati abbandonati alla base del cavalcavia che porta al centro commerciale di Santa Gilla, a Cagliari. Un fagotto sospetto sul ciglio della strada ha attirato l’attenzione di un ciclista di passaggio, che si è avvicinato per capire di cosa si trattasse. Con sua grande sorpresa, ha scoperto che dentro c’erano sei cuccioli appena nati.

I piccoli, cinque maschi e una femmina, di circa dieci giorni di vita, sono stati immediatamente affidati agli agenti di una Volante e dell’unità motociclistica “Nibbio”, che si trovavano in zona. I poliziotti li hanno accuditi per tutta la mattinata, fino al trasferimento in un canile convenzionato con il Comune di Cagliari.

Fortunatamente, i cuccioli sono in buone condizioni di salute. Ora attendono di trovare una nuova casa e una famiglia pronta ad accoglierli.

La Questura ha colto l’occasione per ribadire l’impegno della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, ricordando la campagna di sensibilizzazione #senontiportononparto, attiva soprattutto in vista dell’estate, periodo in cui purtroppo si registra un picco di abbandoni. “Abbandonare un animale – sottolineano – non è solo un gesto crudele, ma costituisce anche un reato.”