Sagra degli agrumi di Muravera, il Comune raccoglie le adesioni per la sfilata: ecco come partecipare

Muravera si appresta a celebrare la 51esima edizione della Sagra degli Agrumi, appuntamento ormai storico che unisce cultura, tradizione e promozione delle eccellenze locali. L’evento, nato nel 1961 per valorizzare la produzione agrumaria del territorio, è cresciuto negli anni fino a diventare una delle manifestazioni folkloristiche più importanti della Sardegna, attirando ogni anno migliaia di visitatori.

In attesa dell’inizio ufficiale della manifestazione, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le domande di partecipazione alla grande sfilata tradizionale, prevista per domenica 27 aprile 2025. Questo evento rappresenta il momento più spettacolare della Sagra, con un lungo corteo che attraversa il paese tra costumi tradizionali, musica e rievocazioni della cultura sarda.

“Possono presentare domanda di partecipazione gruppi folk in abito tradizionale sardo, maschere tradizionali, cori polifonici e suonatori, gruppi a cavallo, traccas (carri a buoi decorati secondo la tradizione contadina), etnotraccas, una versione più moderna e creativa delle traccas storiche – spiegano dal Comune -. Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del 16 marzo 2025 all’indirizzo protocollocomunemuravera@legalmail.it, specificando nell’oggetto della mail: “51ª Sagra degli Agrumi #Safesta – Domanda di partecipazione evento principale sfilata 27 aprile 2025”. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Muravera ai numeri 0700960050 e 070096634, o scrivere alle mail roberta.meloni@comune.muravera.ca.it ed enrica.loru@comune.muravera.ca.it“.

La Sagra degli Agrumi è molto più di un evento folkloristico: è un omaggio all’identità agricola e culturale del Sarrabus. “Ogni anno, Muravera si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto – commentano dall’Amministrazione comunale – con strade decorate da arazzi e tappeti fioriti, bancarelle di prodotti tipici e un ricco calendario di eventi collaterali, tra mostre, convegni e spettacoli musicali. Nel corso delle ultime edizioni, la Sagra ha registrato un’affluenza crescente, con oltre 30.000 visitatori provenienti da tutta la Sardegna e anche dal resto d’Italia. Il successo della manifestazione è legato anche alla qualità degli spettacoli proposti e alla partecipazione di gruppi folk e maschere tradizionali che rappresentano le diverse anime dell’Isola”.

“La Sagra degli Agrumi è una vetrina straordinaria per il nostro territorio – ha detto il sindaco Salvatore Piu -. È un’occasione per valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori e le tradizioni che ci rendono unici. Ogni anno accogliamo con orgoglio gruppi folk, suonatori e maschere che rendono questa manifestazione un evento di rilevanza regionale e nazionale. La sfilata è il cuore pulsante della festa, un momento di condivisione che racconta la storia della nostra comunità”.

Protagonisti indiscussi della manifestazione sono gli agrumi di Muravera, noti per la loro qualità e dolcezza. L’evento si conferma così un perfetto connubio tra storia, cultura e sapori, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica alla scoperta delle radici più profonde della Sardegna. L’appuntamento è dunque fissato per il 27 aprile 2025, quando Muravera tornerà a vestirsi a festa per celebrare la 51ª edizione della Sagra degli Agrumi #Safesta.