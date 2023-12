Sacchetto selvaggio: a Quartu l’illecito penale per chi abbandona i rifiuti per strada

Sacchetto selvaggio e abbandono dei rifiuti per strada e nelle campagne: il Comune di Quartu Sant’Elena introduce l’illecito penale nei confronti dei cittadini incivili. Il provvedimento è stato appena deliberato dalla Giunta, guidata dal sindaco Graziano Milia, che ha approvato il nuovo Regolamento di Igiene Urbana, con l’obiettivo di una gestione comunale dei rifiuti. Tra le novità, appunto, l’introduzione dell’illecito penale – e non solo amministrativo – per chi abbandona la spazzatura.

Con una ulteriore delibera, approvata stamattina, è stata revocata e stralciata la parte

riguardante l’incremento della Tari per coloro che detengono animali in casa. “Nella proposta che sottoporremo all’approvazione del Consiglio comunale, il Regolamento di Igiene Urbana non conterrà la parte sugli animali“, spiega il sindaco Graziano Milia. “Verrà quindi tolta dal documento tutta la parte che interessa gli animali, per i quali si rende invece necessario un ragionamento a parte”.