Ruba una borsa e usa il bancomat della proprietaria, denunciato un 32enne

Ha rubato una borsa da un’auto e usato il bancomat che ha trovato all’interno per effettuare diversi prelievi. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’episodio si è verificato giovedì 3 aprile in via Campania a Cagliari.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale che si è occupata del caso, il 32enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione della proprietaria per introdursi in un’auto e sottrarle la borsa che conteneva documenti, chiavi e bancomat. Il ritrovamento della borsa, segnalato da un cittadino al centro radio operativo della Polizia Locale, ha permesso agli agenti di risalire rapidamente alla vittima. “Quest’ultima, contattata dalle forze dell’ordine – spiegano dalla Municipale – ha scoperto che dal suo conto erano state effettuate diverse transazioni anomale in negozi della zona, oltre a due prelievi bancomat. Le indagini hanno portato rapidamente all’identificazione del responsabile, già coinvolto in episodi simili circa due mesi e mezzo fa, con la stessa modalità operativa”.

Ma non solo: “L’indagine – riferisce il responsabile del Pronto Intervento della Polizia Locale – prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nel quartiere”.

[Nella foto il denunciato ripreso dalle telecamere nei mesi scorsi dopo un furto analogo]