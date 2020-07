Rosewood Hotels & Resort sbarca in Sardegna. Dopo Toscana e Veneto, la società con 28 proprietà di lusso sparse in 16 Paesi e 20 nuovi alberghi in progettazione, arriva in Costa Smeralda e porta nell’isola il suo brand e la sua filosofia, riassunta nel claim ‘A Sense of Place‘. Fanno parte della collezione Rosewood il The Carlyle di New York, il Rosewood Mansion di Dallas e l’Hôtel de Crillon di Parigi. Quianto Capital Limited, società di investimento immobiliare di private equity, ha scelto Rosewood Hotels & Resorts per gestire il suo resort, che aprirà nel 2022, a un chilometro e mezzo in direzione sud dal centro urbano di Porto Cervo: 65 camere, tra cui 26 suite, con vista panoramica sul mare della Costa Smeralda e servizi curati, in linea con i desideri dei più influenti viaggiatori contemporanei.

Destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per vip e “turisti a cinque stelle extra lusso”, il Rosewood Porto Cervo offrirà quattro aree ristorazione e un’ampia gamma di proposte culinarie e di svago, tra piatti raffinati e cocktail artigianali ispirati dai prodotti locali, musica dal vivo e tramonti magici. Ci sarà anche una Spa con servizi e terapie personalizzate, lussuosi giardini in cui passeggiare, spiagge bianchissime, piscina, centro fitness e un molo privato. “Rosewood Porto Cervo mostrerà la nostra ambizione di creare resort unici, dalla visione sofisticata – afferma Sonia Cheng, amministratrice delegata di Rosewood Hotel Group – Non vediamo l’ora di applicare la nostra filosofia a questo lussuoso rifugio in Sardegna”.