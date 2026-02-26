Rissa nel centro di Oristano, denunciati 18 ragazzi, cinque sono minorenni

Sono stati identificati i 18 giovanissimi – cinque sono minorenni – coinvolti nella maxi rissa scoppiata nella notte tra i 3 e il 4 gennaio nel centro storico di Oristano vicino alla Cattedrale. Tutti sono stati denunciati e per sette di loro, non residenti in città, è stato emesso dal questore il foglio di via con divieto di ritorno a Oristano.



La squadra mobile, coordinata dalla Procura per i minorenni di Cagliari, anche attraverso la visione dei filmati della videosorveglianza presenti nella zona ha ricostruito tutta la vicenda.

La rissa, secondo gli investigatori, sarebbe partita per “futili motivi verosimilmente correlati all’abuso di alcool e droghe”, spiegano.

I fatti sono iniziati intorno alle 23.50 del 3 gennaio e si sono protratti per due ore. “In una prima fase, due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza Duomo, dove un acceso alterco è rapidamente degenerato in una rissa nei pressi del sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta – spiegano dalla questura. – L’arrivo di polizia e carabinieri ha determinato la momentanea dispersione dei partecipanti. Successivamente, il primo gruppo ha inseguito il secondo, raggiungendolo e dando nuovamente origine a un’aggressione, durante la quale sono stati utilizzati bottiglie di vetro, spray al peperoncino e cinture”.



Per difendersi gli altri hanno recuperato in un cantiere spranghe e bastoni, solo il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio.