Rischia di essere sbranata dai propri pitbull: 38enne soccorsa a Cagliari

Stava per essere sbranata dai suoi stessi cani quando è riuscita a chiedere aiuto a una vicina di casa che ha chiamato la polizia. Una donna di 38 anni è stata aggredita nella notte da cinque dei suoi 13 pitbull che accudiva nella sua abitazione in piazza delle Muse, a Cagliari. Solo l’intervento degli accalappiacani ha evitato il peggio, permettendo ai soccorritori di entrare in casa e salvarla.

La chiamata di emergenza è arrivata in serata da parte della vicina che segnalava che la 38enne era stata aggredita dai cani. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato i cinque cani di grossa taglia liberi davanti all’ingresso dell’appartamento. Impossibile avvicinarsi senza rischi.

L’intervento degli specialisti per la cattura degli animali ha consentito agli agenti della Squadra Volante, al personale del 118 e alla polizia municipale di entrare in casa. La donna, ferita in più punti del corpo, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico. Dopo le cure, è stata dimessa nella notte con una prognosi di dieci giorni. Aveva tagli ed escoriazioni in tutto il corpo escluso il viso.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati altri otto cuccioli di pitbull. Tutti gli animali sono stati trasferiti al canile Dog Hotel. La polizia municipale ha avviato accertamenti sulla regolarità della microchippatura, sullo stato di salute dei cani — che sarebbero apparsi malnutriti — e sulla possibilità di affidarli ad altri proprietari.

Non solo. Gli agenti della Sezione di Vigilanza Ambientale stanno verificando se un numero così elevato di animali può essere tenuto in un appartamento delle dimensioni di quello in piazza delle Muse. Durante l’intervento si sono registrati momenti di tensione tra il secondo proprietario dei cani e alcuni vicini di casa, sedati con prontezza dalle forze dell’ordine.