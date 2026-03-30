Riparazione sull’acquedotto Coghinas 2, Castelsardo senz’acqua in attesa dei lavori

Fornitura compromessa per un intervento urgente, l’erogazione è sospesa. A Sassari compensazione da altri invasi

L’Enas, Ente acque della Sardegna, sta effettuando un intervento urgente di riparazione sull’acquedotto Coghinas 2, nel tratto in località La Cicacia tra Valledoria e Castelsardo, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo.



I lavori hanno comportato la sospensione della fornitura dal Coghinas che, per quanto riguarda l’impianto di Sassari, è in parte compensata dall’attivazione di linee di approvvigionamento alternative dall’invaso del Cuga e della traversa Crucca come previsto nel protocollo d’intesa tra Enas, Abbanoa e Consorzio di Bonifica.

L’unico centro che resterà disalimentato, perché non esistono linee alternative di approvvigionamento, è Castelsardo dove l’erogazione è sospesa fino al ripristino dell’alimentazione da parte di Enas.



Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.