Riparazione sull’acquedotto Coghinas 2, Castelsardo senz’acqua in attesa dei lavori

30 Marzo 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

Fornitura compromessa per un intervento urgente, l’erogazione è sospesa. A Sassari compensazione da altri invasi

L’Enas, Ente acque della Sardegna, sta effettuando un intervento urgente di riparazione sull’acquedotto Coghinas 2, nel tratto in località La Cicacia tra Valledoria e Castelsardo, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo.

I lavori hanno comportato la sospensione della fornitura dal Coghinas che, per quanto riguarda l’impianto di Sassari, è in parte compensata dall’attivazione di linee di approvvigionamento alternative dall’invaso del Cuga e della traversa Crucca come previsto nel protocollo d’intesa tra Enas, Abbanoa e Consorzio di Bonifica.
L’unico centro che resterà disalimentato, perché non esistono linee alternative di approvvigionamento, è Castelsardo dove l’erogazione è sospesa fino al ripristino dell’alimentazione da parte di Enas.

Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0