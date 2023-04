Ridotto in cenere chiosco sulla spiaggia di Liscia Ruja: ipotesi dolo

Le fiamme hanno ridotto in cenere un chiosco bar sulla spiaggia di Liscia Ruja ad Arzachena, una delle più note e rinomate spiagge della Costa Smeralda. Le fiamme che sono divampate nelle prime ore della notte di venerdì 7 aprile hanno pressoché distrutto la struttura che tra qualche settimana avrebbe riaperto dando il via alla stagione lavorativa 2023.

Le cause sono ancora in fase di accertamento ma non si esclude che possa essersi trattato di un gesto doloso. Intorno alle 22, la centrale operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incendio. Sul posto è intervenuta la squadra degli uomini in servizio ad Arzachena e in supporto è giunta un’autobotte dal distaccamento di Olbia. Anche la guardia costiera e i carabinieri hanno preso parte all’intervento, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la parte restante della struttura che ha subito ingenti danni.