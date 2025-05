Riapre la galleria S’Iscala tra Budoni e Posada, Piu: “Priorità assoluta rispettare tempi di consegna dei lavori”

“Dopo anni in cui la china era quella della rassegnazione a tempi infiniti e lungaggini che lasciavano in Sardegna cantieri aperti per anni e i cittadini privi di collegamenti necessari, abbiamo cambiato paradigma: rispettare i tempi di consegna di un’opera ai cittadini e alle cittadine è diventato per il mio mandato una priorità assoluta”. Così l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu, dopo la riapertura della galleria “S’Iscala”, tra Budoni e Posada, sulla statale 131 Diramazione centrale nuorese.

Gli interventi nella galleria, terminati secondo il cronogramma stabilito con Anas, hanno un valore complessivo di 57 milioni di euro. Il tunnel è dotato di doppia fornice e, con i suoi 1.460 metri, è il più lungo tra quelli presenti sulla statale. “Subito dopo il mio insediamento – specifica l’assessore – ho dettato il metodo andando personalmente in ogni singolo cantiere incontrando Anas e imprese per fissare cronoprogrammi serrati, sia delle opere già iniziate che dei nuovi cantieri. Fino ad oggi, grazie ad una proficua collaborazione tra la società e il mio assessorato, abbiamo rispettato ogni singola scadenza”. La riapertura della galleria, ricorda Piu, “segna un tassello importante lungo una strada che collega due città, Nuoro e Olbia, fondamentali per gli scambi economici e per il turismo locale e regionale”.