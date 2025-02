Riaperto l’ufficio postale di Martis: tra i servizi anche la possibilità di richiedere il passaporto

Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela, grazie al Progetto “Polis”. Dopo i lavori di ristrutturazione, infatti, ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Martis dove è già possibile effettuare a sportello la richiesta per ottenere il passaporto senza la necessità di recarsi presso la Questura competente nemmeno per il ritiro.

Come in altri 91 uffici postali della Sardegna Settentrionale, infatti, anche i cittadini di Martis che decidono di usufruire del servizio passaporti possono optare per la scelta del recapito del documento presso il proprio domicilio. Presso il nuovo ufficio “Polis” è inoltre già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”), 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR.

Oltre ai nuovi servizi, con il progetto “Polis” l’ufficio di Martis è stato valorizzato con una serie di ulteriori interventi come la funzionale ottimizzazione degli spazi, tra cui la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e la postazione di lavoro ergonomica per favorire posture corrette.

Prosegue dunque in Sardegna l’attuazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Martis è a disposizione dei cittadini con il consueto orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.