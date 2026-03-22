Referendum, ascensori fuori uso in due scuole a Cagliari: seggi spostati al piano terra

A Cagliari riorganizzazione d’urgenza per assicurare il voto: sezioni trasferite al piano terra.

Guasti agli ascensori in due scuole di Cagliari sede di seggi per il referendum sulla giustizia. Le criticità riguardano la primaria “San Michele” di via Redipuglia e la secondaria di primo grado “Francesco Ciusa” di via Meilogu. Dopo l’intervento della ditta di manutenzione, è stato accertato che i problemi non potranno essere risolti tra oggi e domani. Per questo il Comune ha predisposto misure organizzative straordinarie per garantire l’accessibilità.

Alla scuola San Michele, le sezioni collocate ai piani superiori (217, 218, 221, 222, 223, 225 e 304) sono state accorpate e rese operative al piano terra, nelle sezioni 215 e 224. Alla Ciusa, invece, le sezioni del primo piano (311 e 313) sono state spostate nei corrispondenti seggi al piano terra.

“Per garantire pienamente il diritto di voto alle elettrici e agli elettori con difficoltà di deambulazione, sono state adottate misure organizzative straordinarie”, fa sapere il Comune, che invita a seguire le indicazioni dei presidenti di seggio per facilitare l’afflusso.