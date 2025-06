Rapporto Crenos, il settore del turismo traina l’economia sarda: +10% di presenze

Il turismo si conferma settore chiave dell’economia sarda. I dati provvisori del Servizio della statistica regionale per il 2024, è rilevato nell’ultimo report del Crenos, registrano aumenti a doppia cifra sia degli arrivi (+11%) sia delle presenze (+10%) rispetto al 2023. L’incremento, come lo scorso anno, è trainato principalmente dalla componente straniera, che cresce in misura maggiore (+17%) rispetto a quella italiana (+3%). La Sardegna mostra un andamento migliore della media italiana, dove la crescita delle presenze si attesta al 3%, ma in linea con le stime di crescita internazionali dell’Organizzazione mondiale del turismo. Confrontando i dati del 2024 con quelli pre-pandemia, in Sardegna sia la componente italiana sia quella straniera superano i livelli del 2019. Gli arrivi totali registrano +12% e le presenze +3%. Nel 2024, una buona notizia è sicuramente la ripresa della domanda estera, grazie alla quale la quota di presenze straniere sul totale si riavvicina alla media italiana e si attesta al 51%, come nel 2019. A crescere maggiormente sono i turisti provenienti dalla Polonia (+45%), dagli Stati Uniti (+34%) e dal Regno Unito (+27%). Tuttavia, i principali bacini di provenienza si riconfermano la Germania, la Francia e la Svizzera.

Per quanto riguarda il problema della stagionalità dei flussi, nell’ultimo decennio sembra essere migliorata. Infatti, il picco di presenze nel mese di agosto del 2015 rappresentava il 29% delle presenze totali, mentre nel 2024 la stessa quota è meno del 24%. Inoltre, nel 2024 rispetto al 2023 aumentano le presenze nei mesi di spalla: +21% a maggio e +40% ad ottobre. Due notizie positive arrivano dall’indagine Istat su viaggi e vacanze relativa al 2023. La Sardegna si conferma quinta nella classifica delle mete preferite dagli italiani per i soggiorni lunghi nei mesi estivi e per la prima volta è quinta anche nella stessa classifica per i mesi primaverili. Questo è sicuramente un ottimo segnale dell’allungamento della stagione, che non deriva solo dalle presenze straniere, ma anche da quelle italiane.