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Rapine con la maschera de “La casa di carta” ad Alghero, confermato l’arresto del 24enne reo confesso

14 Marzo 2026
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Si cercano i complici ma il giovane fermato dichiara di aver agito da solo.

E’ stato convalidato il fermo del giovane di 24 anni che aveva confessato ai carabinieri.di essere uno dei rapinatori mascherati che negli ultimi due mesi hanno messo a segno almeno cinque colpi nei negozi della cittadina catalana, agendo mascherati come i personaggi della serie tv “La Casa di carta”.
Per il 24enne, che aveva che aveva ammesso di avere agito da solo, assumendosi tutte le responsabilità, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il giovane, difeso dall’avvocato, Danilo Mattana, si trova nel carcere di Bancali.

Rapine con la maschera de “La Casa di carta” ad Alghero, un 24enne confessa


Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Alghero, guidati dal capitano, Michele Marruso sugli episodi che si sono verificati tra gennaio e febbraio quando sono stati assaltati in città il supermercato Conad di via Berlinguer, la Coop di via Asfodelo, la farmacia di via Manzoni, la rivendita Trony a Galboneddu e la tabaccheria La Pergola, dove il titolare è riuscito a allontanare il rapinatore.

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