Ragazza di 24 anni uccisa mentre attraversava sulle strisce a Porto Cervo, la Procura chiude le indagini: “Distrazione della conducente”

Conclusi gli accertamenti su telefono e auto della conducente. Decisive le immagini di videosorveglianza acquisite dai carabinieri.

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha chiuso le indagini sulla morte di Gaia Costa, la 24enne di Tempio travolta l’8 luglio scorso mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, a Porto Cervo, durante una pausa dal lavoro di baby sitter.

Alla guida del suv che ha investito la giovane c’era la manager tedesca Vivian Spohr, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, in vacanza con la famiglia in Costa Smeralda. La donna è indagata per omicidio stradale ed è difesa dagli avvocati Alessandro Vitale e Angelo Merlini.

Gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura, coordinata dalla pm Milena Aucone, hanno riguardato sia il telefono cellulare della conducente sia l’automobile. Le verifiche, secondo quanto anticipato da La Nuova Sardegna e confermato dal legale della famiglia della vittima, sono ora concluse.

Dalla ricostruzione emerge che l’incidente è avvenuto intorno alle 13. La giovane stava attraversando regolarmente sulle strisce quando il suv avrebbe ripreso la marcia investendola. Nella consulenza tecnica dell’ingegnere Marco Antonio Pes, riportata in parte dal quotidiano, si ipotizza che la ripartenza del mezzo sia riconducibile “con ogni probabilità a una grave e prolungata distrazione della conducente”, che avrebbe controllato soltanto lo spazio lasciato libero dal veicolo che la precedeva, senza accorgersi della presenza della ragazza alla sua destra.

Gli accertamenti avrebbero escluso l’utilizzo del telefono al momento dell’impatto, ipotesi inizialmente presa in considerazione, così come malfunzionamenti dell’auto o cause esterne. Nella relazione si evidenzia che l’automobilista avrebbe avuto “piena visibilità della zona di transito del pedone”.

Fondamentali per la ricostruzione sono state le immagini del sistema di videosorveglianza, acquisite dai carabinieri di Porto Cervo subito dopo l’incidente. Anche la famiglia di Gaia Costa, assistita dall’avvocato Antonello Desini, ha nominato consulenti di parte – l’ingegnere Gian Luca Langiu e il dottor Gian Luca Lombardi – che hanno collaborato con i periti della Procura nell’analisi delle diverse fasi dell’investimento.