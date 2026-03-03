Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
Raffica di furti nella notte a Sassari, presi di mira enoteca, bar e negozio d’abbigliamento

3 Marzo 2026
1 minute read
Vetrine spaccate tra centro storico e Luna e Sole, indagano i carabinieri.

Tre attività commerciali sono state prese di mira dai ladri nella notte a Sassari. Nel mirino sono finiti un’enoteca, un bar e un negozio di abbigliamento tra il centro storico e il quartiere Luna e Sole.

In tutti gli episodi i malviventi hanno infranto le porte in vetro per introdursi nei locali e impossessarsi dei pochi contanti lasciati nelle casse.

Nel centro storico è stata colpita la Cantina Mazzotti, in piazza Mazzotti. In piazzale Segni, nel quartiere Luna e Sole, i ladri hanno danneggiato il Real Caffé e un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi situato accanto al bar.

Sui tre furti indagano i carabinieri della Compagnia di Sassari, impegnati a ricostruire la dinamica dei colpi e a individuare i responsabili.

