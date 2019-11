Aveva raccontato la sua storia sul suo profilo Facebook, la sua lotta contro quella malattia che la stava consumando, ma soprattutto aveva descritto l’amore che provava per i suoi due bambini che le dava la forza per andare avanti e combattere. Purtroppo Sara Mandas, la mamma di 30 anni originaria di Assemini, ma residente a Conegliano Veneto in provincia di Treviso, non ce l’ha fatta. Due giorni fa dopo quasi 11 mesi in cui ha combattuto una forma particolarmente violenta di tumore al fegato, il suo cuore ha smesso di battere. aveva lasciato Assemini per motivi di lavoro e si era trasferita nel trevigiano dove viveva con il compagno e i due figli, l’ultimo dei quali nato tre anni fa. A gennaio la scoperta della malattia. Inizialmente aveva accusato una serie di problemi, una febbre persistente, un’improvvisa perdita di peso. Immediate le analisi e la scoperta di quel male.

La giovane mamma aveva poi affidato ai social il racconto del calvario che stava vivendo. “Non sei mai pronto a ricevere una notizia del genere”, scriveva sui social come riportato sull’edizione di ieri de ‘Il Gazzettino‘, spiegando anche quanto i figli le davano la forza per andare avanti. “I bambini riescono a loro modo ad affrontare tutto, dai cambiamenti alle persone nuove, probabilmente siamo noi grandi che ci poniamo tanti problemi, loro in tutto questo tempo non hanno mai smesso di fare i bambini. E hanno capito più di quanto io potessi dire”, affermava sui social. E i bambini e il compagno le sono stati sempre accanto. Tre mesi fa la malattia si è aggravata, ma Sara non si era persa d’animo. “Tengo duro: mi sa che dovrete sopportarmi ancora per molto tempo”, scriveva. Purtroppo tre giorni fa il suo cuore ha smesso di battere.

[Foto dal profilo Facebook]