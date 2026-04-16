Quartu, perseguita l’ex compagna: 43enne in arresto. L’uomo denunciato anche per possesso di cocaina

Durante una perquisizione l’uomo è stato trovato anche in possesso di cocaina: scatta la denuncia per detenzione illecita di stupefacenti.
Da tempo perseguitava l’ex compagna con comportamenti minacciosi e vessatori. Dopo la denuncia della donna i Carabinieri della stazione di Quartu hanno fatto scattare il “codice rosso” previsto per garantire protezione immediata alla vittima e comunicato il provvedimento all’autorità giudiziaria.
Ieri è scattato l’arresto del responsabile, un muratore di 43 anni residente in città e già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Durante le fasi di esecuzione del provvedimento, l’uomo è stato perquisito: i militari hanno trovato nella sua disponibilità oltre 8 grammi di cocaina. La sostanza è stata immediatamente sequestrata mentre all’uomo è stata contestata anche l’illecita detenzione.
Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato accompagnato nella propria abitazione, dove dovrà restare in detenzione domiciliare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.