Pulman dell’Arst prende fuoco, 15 giorni fa era toccato a un bus Ctm: “Mezzi troppi vecchi”

Due settimane fa un bus del Ctm ha preso fuoco in viale Buoncammino a Cagliari. Oggi a un pulman dell’Arst è toccata la stessa sorde, sulla provinciale 56 tra Lotzorai e Talana. In tutti e due i casi la prontezza degli autisti ha impedito che le fiamme nei mezzi si trasformassero in un pericolo per i passeggeri, che sono rimasti incolumi in entrambe le occasioni. Ma certo si tratta di una sequenza che fa riflettere e coinvolge le due principali aziende di trasporto pubblico della Sardegna.

Sulla questione punta il dito la Cgil trasporti regionale tramite il suo segretario, Arnaldo Boeddu. “Si tratta di mezzi con quasi 15 anni di onorato servizio e con oltre un milione di chilometri. Accade da troppi anni, ovvero da quando la Giunta Soru rinnovò l’intero parco rotabile degli autobus sia delle aziende pubbliche sia delle private che, tale rinnovo avvenga fuori tempo massimo”, ha attaccato il sindacalista.

“La vita di un autobus per ragioni non solo legate alla sicurezza (anche un autobus nuovo potrebbe prendere fuoco) ma anche di rispetto dell’ambiente, dei costi di manutenzione, assicurativi e di consumi elevati per usura degli elementi meccanici, non dovrebbe mai superare i nove anni di età – sottolinea il leader sindacale -. Le difficoltà di esercire un servizio in queste condizioni è noto a tutti. Continue soppressioni legate proprio alla carenza di autobus efficienti da poter immettere in circolazione, la mancanza di un comfort adeguato stanno relegando e derubricando un servizio essenziale che dovrebbe essere di qualità ad un servizio non adeguato alle esigenze dei cittadini”. Per evitare che ciò accada in futuro, il numero uno della Cgil Trasporti propone che la Regione “assegni i necessari contributi alle aziende di Tpl in maniera tale che siano le stesse aziende a preoccuparsi di accantonare le risorse necessarie per il rinnovo della flotta mentendo la media di vetustà del parco autobus nei nove anni”.