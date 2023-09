Psicologa trovata morta in mare, dall’autopsia la verità sulle cause del decesso

Sarà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Renata Moraes Rios, la psicologa 45enne brasiliana trovata senza vita ieri mattina nella spiaggia di Is Arenas, nel comune di Narbolia.

Per il momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’annegamento. Sarà però proprio l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso.

La psicologa era in Sardegna per il 9° convegno internazionale di Ecopsicologia con partecipanti una decina di nazioni di tutto il mondo. La donna avrebbe lasciato le amiche al camping per fare un bagno nel mare di Is Arenas da sola. Da stabilire con certezza l’orario. Forse era notte e quindi ancora buio, forse era l’alba. L’unica certezza è che il mare era agitatissimo. La 45enne potrebbe aver perso l’equilibrio proprio a causa della forza delle onde per poi trovarsi subito in difficoltà a pochi metri dalla riva. Sarà l’esame autoptico a stabilire se effettivamente si è trattato di annegamento con la corrente che avrebbe poi spinto il corpo della donna verso la riva.

L’altra ipotesi è che la psicologa possa essere riuscita a raggiungere l’arenile da sola dopo lo sforzo per salvarsi dalle onde. Per poi crollare per un malore a poche decine di metri dal camping e quindi dalla possibilità di ricevere i soccorsi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito amici e colleghi della vittima per ricostruirne le ultime ore di vita.